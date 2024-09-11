《善宰》金惠允首襲港 倪晨曦余香凝打「胸」戰

熱爆韓劇《背著善宰跑》女星金惠允昨日在港出席活動，同場的余香凝及倪晨曦不敢怠慢，以一黑一白開胸晚裝「戰鬥格」迎擊，艷光四射！

憑韓劇《背著善宰跑》紅遍亞洲的韓星金惠允首度襲港，昨日偕泰國男神Bible、金像影后余香凝、名模樂基兒及倪晨曦等出席珠寶活動，余香凝以一襲開胸白色長裙現身，而於6月才生完第3胎的倪晨曦則穿上黑色超低胸晚裝，狀態大勇！

余香凝笑言比出席金像獎頒獎禮更性感，自爆比未嫁時還要輕：「可能生完體質變咗，以前容易肥，要好辛苦減先瘦少少，依家可以照食飯。有時抱住10幾磅嘅囝囝舉吓舉吓，舉到着呢條裙背脊都有線條。」問會否為即將1歲生日的囝囝開派對？她表示打算在家食飯吹蠟燭，笑言被同事指「大細超」，只顧大女，她解釋：「女仔始終會想諗多啲嘢同佢打扮，男仔就好似好悶咁。」稍後她將離港個多月拍戲，自言首次跟小朋友分開這麼久。

樂基兒在家教學 至於倪晨曦笑言是臨時性感，因與同場另一朋友撞裙才緊急變陣，強調做足安全措施，不會走光。剛生B不久的她自言依然很攰，未回復最佳狀態：「BB兩個幾月大，成日要夜晚起身，加埋大嗰兩個啱啱返學，放學又要湊佢哋出去玩。」她指大仔很黐身，出門時不能讓他看見，但又感覺很Sweet。稍後她將到歐洲工作20日，感激老公沒有怨言。同場的樂基兒透露囝囝已開學，學校安排不同運動給他，她亦會在家教授課本外的知識。