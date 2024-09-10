娛樂

大盛真步處女寫真 戒酒做女神

日本女團AKB48成員大盛真步加入組合6年，近年憑甜美可愛的外形備受力捧，她將於12月5日25歲牛一當天，推出首本個人寫真集。
為了以最佳狀態示人，她拍攝前不但忍口節食及戒酒，更努力做Gym，打造渾圓蜜桃臀。她在伊豆群島著名的白砂海灘上性感大解放，以比堅尼上陣，大騷收身成果。
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