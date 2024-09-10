西九韓流騷㷫合合 宣美「大癲」辣舞 泫雅濕身擊「股」

泫雅

將於下月與男友龍俊亨結婚的韓國歌手泫雅，前晚在香港舉行的韓流騷上熱舞炒熱氣氛，除趷籮放電外，又向台下灑水降溫。緊接登場的宣美，一身閃爆豹紋短裙辣舞，又用廣東話講潮語「大癲」，夠晒搶Fo！

一連兩日的韓流拼盤音樂騷《Star Nest Music Festival》前晚在西九竹翠公園舉行第2日演出，泫雅身穿露背透視裝及短裙現身，火辣跳唱《I'm Not Cool》、《Bubble Pop!》及《RED》等Hit歌，期間趷籮放電，非常誘人，她又問Fans：「今天天氣很熱，大家還好嗎？如果需要水的話，我可以給你們。」隨即遞水給台前的Fans，又灑水為Fans降溫及用水自淋。她透露最近正籌備新專輯，會盡快攜新歌見大家。

宣美以黑色背心襯閃爆豹紋短裙性感登場，大騷小蠻腰及白滑長腿，接連唱出《pporappippam》及《Balloon in Love》，當聽到台下Fans跟住唱，她即表示感動，指平時沒有很多機會來港，所以一直很期待今次音樂節。她學台下Fans講廣東話潮語「大癲」，又演繹熱爆歌曲《Gashina》，令全場High爆。

TREASURE壓軸慶生日 壓軸演出的男團TREASURE連唱《KING KONG》、《JIKJIN》及《HELLO》等歌曲，成員逐一用中文自我介紹，其中道榮用普通話說：「好久不見，非常想念你們。」昨日是成員俊奎牛一，蘇庭煥帶領全場Fans說「生日快樂」。他們唱畢《RUN》便離開舞台，不少Fans不捨得離開並大叫Encore，他們再登場演唱《DARARI》，為音樂節畫上完美句號。

泫雅趷籮熱唱，又淋水為台下歌迷降溫。 TREASURE擔任壓軸表演嘉賓，講中文冧Fans。 宣美 宣美大跳貼身舞，非常火辣。