暢所欲玄：五子氣

有一種五行風水運算名為五子運，即五個甲子六十年，分為金、木、水、火、土五個運，每一運十二年，即甲子、乙丑、丙寅、丁卯、戊辰、己巳、庚午、辛未、壬申、癸酉、甲戌、乙亥，此十二年為之水運。再由庚子至辛亥此十二年為金運，壬子至癸亥此十二年為土運，丙子至丁亥此十二年為火運，戊子至己亥此十二年為木運。

五子氣有別於三元九運，每二十年為一個運，由一運至九運為一百八十年。亦不同於二元八運，雖然每運有長有短，但都是以一百八十年為一大單元。

有人將此套五子運理論套入陽宅樓層而論吉凶，即某年某運某層樓宇當運，能納入當運之吉氣為旺，若某年某運某層樓納不到吉氣便為凶。

其法是以先天五行一六水、二七火、三八木、四九金、五十土為樓宇層數的五行。譬如一樓、六樓、十一樓、十六樓、二十一樓、二十六樓皆是屬水數，二樓、七樓、十二樓、十七樓皆是火數，三樓、八樓、十三樓、十八樓皆為木數，四樓、九樓、十四樓、十九樓同是金數，五樓、十數、十五樓、二十樓同為土之數。

玄學家伍立群