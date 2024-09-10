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張馨予露腰襯靚景
內地女星張馨予近日到西藏自治區林芝市旅遊，於社交網分享一系列美照。她於海天一色的靚景下大擺型格甫士打卡，影到興起，她更晒出小蠻腰贈興。雖然已結婚6年，但張馨予堅拒做肥師奶，外貌及身材都保養得宜，依然少女感十足，相當惹人羨慕。
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