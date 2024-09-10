認與林明禎了解中 Edan戀事惹炮轟：拍拖有失專業！

男團MIRROR成員呂爵安（Edan）與馬來西亞女神林明禎的緋聞傳得鬧哄哄，他前日出席活動時直認雙方了解中，希望大家給予空間，似乎感情有着落。偶像得米，部分粉絲卻大表不滿，有「爵屎」（Edan粉絲暱稱）在社交網直呼心痛，指Edan是粉絲一手捧紅，沒有粉絲他就沒有今天的成就，並指偶像拍拖是不專業的表現。有粉絲就發文：「自從傳你同林小姐後，已經盡量不聞不問，最唔想嘅已經發生，從此冇人焦點會喺你工作上，只會關心你緋聞。聽到你話了解中，真係心死了。」不過，亦有「爵屎」質疑為何偶像不能拍拖。