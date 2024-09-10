逗留3日唔夠喉 鄧麗欣讚男友細心 學做台灣新抱

藝人鄧麗欣在新片飾演台灣新抱，首次到台灣拍戲的她有讚冇彈，自言喜歡當地的生活節奏。其男友是當地人，她對台灣男生更是讚賞有加：「好細心。」

由曾寶儀監製、黃依琳執導和鄧麗欣（Stephy）主演的電影《愛情城事》以台灣為背景。首次在當地拍電影的Stephy開工只有短短3日，直言不夠喉，因為她很喜歡當地的生活節奏。

唸對白靠估 今次是Stephy多年後再次跟黃依琳導演合作，黃依琳直言現在有甚麼工作都會想起對方。片中講述Stephy陪同台灣男友的父親打防疫針，正是嫁到台灣的黃依琳自身經歷，所以她希望由熟人演繹故事，指最初寫劇本時，監製曾寶儀嫌棄對白過多。Stephy的現任男友是台灣人，問到做台灣媳婦感覺如何？她笑指都是以黃依琳為參考，還大讚對方的老公溫柔，會幫忙洗碗，她再補充：「台灣男仔好細心嘅。（你男朋友都會幫手洗碗？）你點知！」

談到片中與台灣男星蔡振南做對手戲，Stephy坦言起初有壓力，不過之後發現對方風趣友善。蔡振南不習慣用普通話說對白，不時都會突然說了台語，Stephy只好靠估，她指過程非常有趣：「我想同多啲唔同嘅人交流，好似呢部戲有香港導演同台灣演員，呢種交流可以多啲。」