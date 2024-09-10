娛樂

詹天文北上開學

詹天文在校園打卡，開心迎接新生活。 詹天文在校園打卡，開心迎接新生活。
詹天文在校園打卡，開心迎接新生活。
無綫「聲夢小花」詹天文早於DSE放榜前，已獲美國伯克利音樂學院取錄兼考獲獎學金，但她後來以「擔心水土不服」為由，放棄到美國深造的機會，改往廣州星海音樂學院升學。隨着暑假結束，她亦已北上報到，並在社交網分享校園點滴，包括課室環境及初試啼聲等照片，又與同學四出覓食，似乎已適應新環境。
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