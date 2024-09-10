張惠妹有望大巨蛋開跨年騷

台灣天王周杰倫將於12月假台北大巨蛋開騷，成為首位於大巨蛋開騷的歌手，同時有傳天后張惠妹（阿妹）將會接棒，成為第2位於大巨蛋開演唱會的歌手，網傳檔期是12月底，阿妹更有望於跨年演唱會與歌迷共度。對此，阿妹經理人陳鎮川回應：「等談好了，確認了，才會再正式公布。」他提到礙於各項法規未過，開唱一直沒有下文，直到日前大巨蛋正式解封開演唱會的禁令，又坦承：「開唱與否，不是控制在我們手上。房東的房子還沒準備好，我們要怎麼唱？等房東正式招租，我們才知道怎麼租。」