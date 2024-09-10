林峯又拖又攬壯膽 佘詩曼唱歌驚到震 想臨陣縮沙

視后佘詩曼前晚為「兄弟」林峯的演唱會擔任嘉賓，平日大家見「Man姐」定過抬油，不過甚少在演唱會唱歌的她今次異常緊張，上台前「騰」到腳震，更一度想「縮沙」，表現搞笑。幸好演出順利，林峯坦言想有首屬於二人的合唱歌。

林峯澳門演唱會首場請來好兄弟吳卓羲做嘉賓，第2場則請來《使徒行者》女朋友「釘姐」助陣演出，他們先手拖手合唱林峯的歌曲《愛在記憶中找你》，之後阿佘獨唱了《唯獨你是不可取替》，不過阿佘出場前表現緊張，不時抖大氣，其經理人在社交網上載影片，上台前一刻，阿佘緊張得想掉頭走，拋下一句：「都係返去演戲算喇！」舉止可愛。起初阿佘可謂震住唱，但唱了一會便漸入狀態，唱時林峯又拖又攬，為她壯膽，之後林峯說：「阿佘今次真係好認真，我個幾月前邀請佢，佢就準備到依家。阿佘唱歌好好聽，我想之後真係有機會同佢有首合唱歌。」

去飯局被狙擊 阿佘大爆原先收到林峯邀請時打算敷衍一下了事，豈料有日飯局他居然現身，阿佘說：「佢一嚟到就問我：『喂！點呀？』我話：『咩呀？』佢話：『表演嘉賓呀！』我話：『OK啦！OK啦！《愛在記憶中找你》嘛！』佢話：『唔係呀！想你唱多一隻呀！』真係唔掂喎！要幾耐呀！佢話愈耐愈好，冇辦法啦！所以今日我就喺度喇！我係好驚嘅，但經過我啲姊妹同兄弟鼓勵吓，嚟啦！」其好姊妹梁靖琪、周家蔚及姚樂怡都有在台下為她打氣。

阿佘昨日接受本報訪問時笑說：「我真係超級超級緊張囉！真係好驚呀！但係因為林峯，係兄弟一定要撐場啦！」果然是義氣子女！說到在台上不時整理耳機，她說：「因為個Ear Mon戴得唔好，我冇經驗嘛！所以唔係好準確聽到啲音，係有少少失誤，令到我好緊張，因為Solo唱歌要聽得好清楚、好清楚，但自己又驚聽得唔清楚，所以好緊張囉！」