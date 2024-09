藝人黃嘉雯(Carmaney)近排趁假期四處遊,先是到意大利旅行,接着再去比利時、西班牙,行程相當緊湊。日前Carmaney網晒靚相派福利,相中她身穿紅色比堅尼,大晒身材,修長四肢及平坦腹部,加上泳裝胸前的開窿設計,露出半球,吸睛度十足,她留言:「Some summer photos you need to post before the mid-autumn festival。」表示要在中秋節前分享夏日照片,吸引大批網友留言大讚她「So Hot」。