楊冪爬頭擸Job 趙麗穎當「剋」淪罪人 代言商利潤跌逾億

內地女星趙麗穎今年影視發展不俗，惟代言工作卻表現失色，短時間丟了3個代言。當中由她擔任4年半代言的室內設計公司，近日發表本年度上半年業績減少逾億元人民幣，網民竟怪罪到趙麗穎身上，指她「佗衰家」，並挖出她過往代言的品牌均曾「出事」！

陸劇女王趙麗穎憑今年賀歲檔電影《第二十條》啞女一角再創事業高峰，早前以大熱姿態封百花獎「最佳女配角」，影視工作齊飛的她，繼名導張藝謀的《第》片後，分別完成了4部電影及一部劇集，可謂無縫入組，名副其實拚命三郎。有指新劇《造城者》正斟洽趙麗穎與男星黃曉明合作，該劇以基建為題材，成事的話將於下月開機，她同時亦會為電影《澎湖海戰》客串，近日還官宣兩部主演電影下月上映。

忙於應付電影及劇集工作的趙麗穎，似乎忽略了代言範疇，原本有13個品牌代言的她，短短3個月便丟失了3個代言名銜，當中擔任了4年半代言的家居室內設計公司，日前發表本年度上半年業績，淨利潤較去年同期下降68.14%，金額達1.06億元人民幣（約1.16億港元）。其實品牌早於3年前已轉型，但似乎不成功，有網民竟「怪罪」到代言人趙麗穎身上，指公司想借其知名度轉型，但策略完全失敗，理應找國民度高兼形象高端的藝人才能勝任，有人更挖出趙麗穎曾擔任代言人的品牌均「出事」，包括銷量斷層下跌、被爆詐騙、涉虛假宣傳誘導消費者等，當中涉及罰款百萬元人民幣（約110萬港元）、代言公司高層負債走佬及被強制收購等負面新聞。

粉絲肉緊「護主」 有網民踩多腳，指趙麗穎前夫馮紹峰由當初的堂堂「百花影帝」，被塑造成一個軟飯男，要做太太背後的男人，直指她是瘟神，連曾與她合作的男演員口碑也會變差，總之誰惹上誰倒楣，又「同情」品牌方揀中賠錢貨，建議投資者一定要講究這個「風水」，把趙麗穎彈到一文不值！趙麗穎的鐵粉就力撐到底，直指近年房地產行業未如理想，很多房子賣不出，即使代言人是天仙也沒用，認為沒人買房子就沒有人要裝修，替偶像伸冤：「總不能因市場行情不好就怪她，趙麗穎又無辦法控制市場，反而因為她，很多人知道這個品牌了！」有人指出「代言人」責任是推廣品牌知名度，認為趙麗穎已做到這點。

反觀趙麗穎的死敵楊冪今年雖然影視失利，但代言數目不跌反升，原本與趙麗穎同以13個代言齊名，但現時手執14個代言反超前。剛完成新劇《生萬物》的她，早前抽空以飛行嘉賓身份亮相綜藝節目《密室大逃脫》第六季，稍後將與內地小生王俊凱合作拍電影，由於二人曾傳姊弟戀，故未待電影開拍已引起網民熱議，有人憂心屆時緋聞會再度翻炒，搶去電影的光芒。

至於趙麗穎與楊冪合作的電影《醬園弄》，兩幫粉絲一直為誰是「女二」爭拗不停，雖然現時尚未揭盅，但早前有指該片將於10月在內地上映，近日再有消息指電影大有機會提早至本月下旬上映。為了令劇情更緊湊，電影已換剪接師將全片重新整頓，保證「女一」章子怡戲份，目前已將近完成剪接，導演陳可辛更已碌盡人情卡，望心血作品早日面世。