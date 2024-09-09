韓流拼盤騷Chill盡興 CL＠2NE1壓軸登場 孖歌迷雨中狂歡

韓流拼盤音樂騷《Star Nest Music Festival》前日起一連兩晚在西九竹翠公園舉行，前晚雖然不時下起大雨，但傳奇女團2NE1的隊長CL、新進女團KISS OF LIFE、新人男團NCT WISH及舞蹈團體BEBE等仍落力演出，現場氣氛熱烈。

韓國舞蹈競賽節目《Street Woman Fighter 2》獲勝的BEBE當晚打頭陣，演繹《Imagination》及《MANIAC》等舞蹈，又演繹參賽時曾掀起熱潮的《Smoke》舞步，令粉絲High爆。首度訪港的新人男團NCT WISH出場後唱出《NASA》，之後用普通話作自我介紹，又大讚香港粉絲十分熱情，提醒大家在雨中要注意安全。隊長是溫又不忘宣傳組合即將推出的新碟，咲哉就用普通話講「我想你」冧粉絲。

KISS OF LIFE化身牛仔派心 至於人氣持續上升的KISS OF LIFE則以性感牛仔造型現身，大晒小蠻腰和美腿，她們演唱出道歌《Shhh》，在雨中落力演出，又走近台邊跟樂迷派心。

壓軸登場的CL一連唱出《I AM THE BEST》、《SPICY》以及《THE BADDEST FEMALE》等多首Hit歌，雖然雨勢開始頗大，但無礙觀眾高呼狂叫，CL亦好識帶動現場氣氛，叫觀眾舉手一齊唱，她最後用英文表示：「多謝大家今天的到來，和我一起創造美好的回憶，希望可以快些跟大家再見面！」

首度來港的KISS OF LIFE施展渾身解數，炒熱現場氣氛。