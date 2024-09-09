暢所欲玄：物以類聚 人以群分

你想成為甚麼的人，就要和甚麼樣的人在一起，真的嗎？其實大家不難在日常生活中找到答案和啟示。

還記得電視劇《阿信的故事》之主題有一句歌詞「命運是對手，永不低頭。」命是父母所賜，生出來的「命」，馬上可從年月日時組成的八字計算出一生的「運」。

當人處於低迷時，就會失去了定力，往往被一些不停自我宣傳的所謂高人迷惑，甚至俘虜，繼而不斷進貢金錢。其實真正的高手，一般不會那麼高姿態自我宣傳的。

在任何環境下，「磁場」很重要，你的運也會受它影響，不要盲目追隨偶像，以為這些人物可以幫到你。如我國有那麼強的大師，應該輸出這些高人來幫助現今世界，為國爭光。

物以類聚，人以群分，近朱者赤，近墨者黑。在運程不暢順時，先把自己八字計算出來，知道甚麼時候攻和守。比較實在，多和正能量的人來往，讓自己變得堅強和有信心，多和善良的人同行，讓自己內心充滿陽光，多和真誠的人同路，讓自己的世界沒有欺騙。智者簡單，不智茫然；無明不見，心明自現，萬法歸一，知高守低，海納百川。

你真我更真，你假我轉身！

堪輿學者元海