9月9日(一)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月09日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
吳卓羲甩拖即攬女
傳與菊梓喬分手的吳卓羲近日亮相內地真人騷節目《初入職場．機長季》，其中一位29歲索女機師陳玉亭網晒與他的合照，男方更將她擁入懷中，表現親密。她自爆當年全因看了劇集《衝上雲霄》而決心成為機師，吳卓羲則用港普說：「要加油喔玉亭，有朝一日當上正飛機師，坐你開的飛機。」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240909-0909_00282_072/吳卓羲甩拖即攬女
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc