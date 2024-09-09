傳與菊梓喬分手的吳卓羲近日亮相內地真人騷節目《初入職場．機長季》，其中一位29歲索女機師陳玉亭網晒與他的合照，男方更將她擁入懷中，表現親密。她自爆當年全因看了劇集《衝上雲霄》而決心成為機師，吳卓羲則用港普說：「要加油喔玉亭，有朝一日當上正飛機師，坐你開的飛機。」