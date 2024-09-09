文青女神踢得兩腳 袁澧林轉跑道 加盟港甲球會

「文青女神」袁澧林（Angela）近年於影壇發展不俗，曾獲提名角逐香港金像獎及台灣金馬獎影后，雖然未能獲獎，但演技已備受肯定。現年30歲的她，本來是排球愛好者，不過最近就「轉跑道」踢足球，之前她到法國看奧運比賽時，穿上法甲球隊里昂的球衣招搖過市，變身足球迷；她更不時抽時間操練，努力果然沒有白費，換來職業球隊的賞識，獲邀加盟成為職業足球員。