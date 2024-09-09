文青女神踢得兩腳 袁澧林轉跑道 加盟港甲球會
「文青女神」袁澧林（Angela）近年於影壇發展不俗，曾獲提名角逐香港金像獎及台灣金馬獎影后，雖然未能獲獎，但演技已備受肯定。現年30歲的她，本來是排球愛好者，不過最近就「轉跑道」踢足球，之前她到法國看奧運比賽時，穿上法甲球隊里昂的球衣招搖過市，變身足球迷；她更不時抽時間操練，努力果然沒有白費，換來職業球隊的賞識，獲邀加盟成為職業足球員。
昨日香港女子甲組球會公民於社交網發文，宣布袁澧林加盟，表示對方將「由紅地氈轉到足球場」，教練大讚她技術不俗，將來有望在甲組女子聯賽上陣，揚言對方將由角逐金像獎變成金靴獎，以及練習球場上的演戲技術。據知袁澧林會先跟公民操練，暫未正式註冊成為球員。
獲鼓勵向周星馳自薦
消息傳出後，不少網民都大感驚訝，更有網民指最近周星馳為電影《女足》公開招募女演員，紛紛留言推薦袁澧林毛遂自薦，指她擁有甜美樣子，加上不俗的足球技術，絕對可以符合周星馳的要求，參演戲中的一角可謂水到渠成。
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