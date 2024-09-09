楊千嬅High到北京 葉蒨文出場搞氣氛

北京站被視為千嬅今次巡唱的3.0版本，她以《最好的債》作開場，唱到中段快歌部分，全場歌迷站起來揮動螢光棒，氣氛熱烈，及後她獻唱出道第一首國語歌《微笑》，是1999年發行後的首次唱Live，令歌迷驚喜萬分。席間千嬅提到她的歌手夢，並感謝所有給她機會的導演，其主演電影《新紮師妹》導演馬偉豪及《狂飆》主角張頌文都有捧場。

林子祥一同做嘉賓

由南方唱到北方，千嬅感觸表示：「真的很開心，在我出道的年代，『工體』是一個指標，因為我是一個廣東歌手，這裏曾經是一個夢寐以求的舞台，在這開唱是遙不可及的夢，感謝這份堅持，感激從前電影年代讓我慢慢累積了一班喜歡我的歌迷，很開心在我50歲的時候還有這個機會。」完騷後千嬅再次感謝林子祥夫婦，受訪時葉蒨文大讚現場觀眾熱情：「沒想過平時做嘉賓只在香港，今次可以帶我們到其他城市，來到北京好好玩，亦好替千嬅開心，有很多粉絲愛她。」