沙田馬場2024/25馬季開鑼日 Edan即場試手氣 壓軸獻唱

呂爵安

人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）為 「沙田馬場2024/25馬季開鑼日」壓軸獻唱，精彩演出令粉絲嗌爆馬場！首次入場投注的他大讚現場氣氛一流。

Edan昨日為「沙田馬場2024/25馬季開鑼日」壓軸獻唱，吸引大批「爵屎」（粉絲暱稱）逼爆馬場！首次入場的他大讚感覺新鮮：「感謝大會邀請，第一次睇馬匹比賽，亦係第一次投注，試咗兩場。」他自稱是「燈神」，投注皆做了善事，但笑指會再接再厲，更希望能再次到馬場表演，跟一眾馬迷近距離接觸。

預告約會林明禎 提到近來跟他緋聞傳得熱烘烘的馬來西亞女神林明禎將於稍後舉行見面會，問他屆時會否出席？Edan帶點害羞說：「我見面我自己約佢啦，大家手下留情，有咩問我唔好難為人哋。（錫住人哋？）係作為男士嘅風度。（會教對方點講嘢？）我講嘢都唔叻，點敢教。」他笑言叫大家給他一點空間，承認跟對方了解中，又指有好消息再告知大家，身旁的經理人亦幫口解圍。

另外，他透露稍後會進劇組：「今次受前輩謝君豪邀請一齊玩，對上一次合作已經係電影《過時．過節》做佢個仔。」坦言每次有機會都會盡量把握，不斷學習提升自己，又表示MIRROR小組歌、團歌及個人單曲將陸續推出。