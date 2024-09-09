相隔7年 再搞簽名會 容祖兒銅鑼灣出巡 千人圍

樂壇天后容祖兒相隔7年再度在港舉辦簽名會，吸引逾千名粉絲圍觀，出現萬人空巷場面，非常墟冚！祖兒更與粉絲逐一簽名合照，盡顯天后親民本色。

容祖兒前日現身銅鑼灣，到英皇娛樂期間限定概念店「0 e:ffect Concept Store」舉辦限量黑膠簽名會。祖兒的穿搭打扮年輕，穿上白紗上衣配搭藍色裙，散發少女氣息！今次是她相隔7年在港再搞簽名會，不過由於簽名名額有限，所以一大早已經有數百名粉絲大排長龍領籌，祖兒的粉絲空群而出，不少更是一家大細到場支持，亦有來自不同地方的Fans，相當熱鬧。

搞笑互動：唔望點知我靚 粉絲有秩序地排隊索取簽名，祖兒也相當識做，又簽名又握手，並答應合照，相當親民。期間她與粉絲的互動亦十分有趣，有粉絲表示：「我追咗你20年，我今年20歲。」祖兒即說：「即係你一出世就鍾意我？」亦有粉絲合照時大讚祖兒好靚，祖兒搞笑說：「你影相嘅時候都冇望我，點知我靚？」即引來全場大笑。

簽名會結束後，祖兒於店內參觀，除了跟自己拍攝四格相，又抽閃卡，表現興奮。她離開店舖時，逾千名粉絲及途人守候及圍觀，場面墟冚，她沿路不停揮手及多謝大家支持，還叫大家小心路面不要撞倒，認真貼心。