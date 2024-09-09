張國立 多元身份綻放異彩

同樣因演藝成就獲獎的國寶級演員張國立，主演劇集《鐵齒銅牙紀曉嵐》最為港人熟悉。大會嘉許他在演藝界的多元身份，遊走於導演、製片人、演員甚至主持人之間，持續在各個舞台不懈努力並積極行善，多年來透過「國立愛心基金」捐資各項慈善項目。

張國立事後受訪談到得獎感受，即謙虛表示：「有點誠惶誠恐，我們華人有最多的人口，這麼多優秀傑出的人才，我被選出（得獎）還需要更多的努力。與張藝謀導演一齊獲獎，我覺得自己差距還很大呢。」

談到今次來港行程緊湊，明天便要離開，張國立透露：「回去便要綵排話劇，之前曾經來香港演出過。（還會再來演出嗎？）會，但香港的劇場太滿，我們需要排隊，估計要排一年以上。」又坦言近期會專注於舞台劇工作：「我已於深圳成立一戲劇公社，希望創造大灣區戲劇，與香港有更多的合作。」談到執導電影方面的工作，他無奈表示：「這方面有點受挫，開了一部電影票房不是特別好。（再來一次？）有時候可以再來，但有時候要急流勇退。」