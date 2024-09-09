影帝影后動作巨星同得殊榮 張藝謀領軍影壇 獲頒世界傑出華人獎

由世界華商投資基金會主辦的「第十八屆世界傑出華人獎」頒獎典禮昨午於會展隆重舉行，以表揚得獎者對各地華人社會及國家的貢獻。得獎者皆實力非凡，當中包括著名國際導演張藝謀、國寶級演員張國立、「宇宙最強」甄子丹及影后惠英紅等等，絕對實至名歸。

「世界傑出華人獎」頒獎禮，今年踏入第18屆，而歷屆得獎者包括首位榮獲諾貝爾物理學獎的華人李政道教授、香港大紫荊勳賢、國學大師饒宗頤教授、雜交水稻之父袁隆平院士及前香港中文大學校長沈祖堯教授等等，足見獎項的認受性。大會今年邀得英皇集團主席楊受成、全國政協常委及香港貿易發展局主席林建岳、全國政協常委及香港特區行政會議非官守議員高永文、全國政協經濟委員會副主任容永褀、原香港大學校務委員會主席梁智鴻、富衛集團主席馬時亨、香港立法會議員蘇長荣、四洲集團創辦人兼主席戴德豐、華昇診斷中心董事長胡定旭等擔任頒獎嘉賓。身兼世界華人協會永遠榮譽會長的楊受成，受訪時表示對於擔任頒獎嘉賓深感榮幸，今年獲獎者分量十足，他們不但是華人社會的驕傲，更是全球華人的精神典範。

不遺餘力創佳作 至於本屆獲獎者包括電影導演張藝謀、國寶級演員張國立、甄子丹及惠英紅，當中張藝謀為帶領中國電影走向世界影壇作出了傑出貢獻，近年更是佳作不斷，如《滿江紅》、《懸崖之上》、《我和我的父輩》、《第二十條》等，他更是唯一一位奪得康城、威尼斯和柏林三大電影最高獎項的華人導演，並擔任過慶祝新中國成立70周年慶典、2008年北京奧運會開幕及閉幕式等重大活動的總導演，得獎絕對是實至名歸。惟由於行程關係，張導領獎後未有停步受訪，更在楊受成陪同下率先離場。