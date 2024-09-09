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影帝影后動作巨星同得殊榮 張藝謀領軍影壇 獲頒世界傑出華人獎

主禮嘉賓英皇集團主席楊受成（右）和全國政協常委及香港貿易發展局主席林建岳（左）為中國殿堂級導演張藝謀頒發世界傑出華人獎。 主禮嘉賓英皇集團主席楊受成（右）和全國政協常委及香港貿易發展局主席林建岳（左）為中國殿堂級導演張藝謀頒發世界傑出華人獎。
主禮嘉賓英皇集團主席楊受成（右）和全國政協常委及香港貿易發展局主席林建岳（左）為中國殿堂級導演張藝謀頒發世界傑出華人獎。
由世界華商投資基金會主辦的「第十八屆世界傑出華人獎」頒獎典禮昨午於會展隆重舉行，以表揚得獎者對各地華人社會及國家的貢獻。得獎者皆實力非凡，當中包括著名國際導演張藝謀、國寶級演員張國立、「宇宙最強」甄子丹及影后惠英紅等等，絕對實至名歸。
「世界傑出華人獎」頒獎禮，今年踏入第18屆，而歷屆得獎者包括首位榮獲諾貝爾物理學獎的華人李政道教授、香港大紫荊勳賢、國學大師饒宗頤教授、雜交水稻之父袁隆平院士及前香港中文大學校長沈祖堯教授等等，足見獎項的認受性。大會今年邀得英皇集團主席楊受成、全國政協常委及香港貿易發展局主席林建岳、全國政協常委及香港特區行政會議非官守議員高永文、全國政協經濟委員會副主任容永褀、原香港大學校務委員會主席梁智鴻、富衛集團主席馬時亨、香港立法會議員蘇長荣、四洲集團創辦人兼主席戴德豐、華昇診斷中心董事長胡定旭等擔任頒獎嘉賓。身兼世界華人協會永遠榮譽會長的楊受成，受訪時表示對於擔任頒獎嘉賓深感榮幸，今年獲獎者分量十足，他們不但是華人社會的驕傲，更是全球華人的精神典範。
不遺餘力創佳作
至於本屆獲獎者包括電影導演張藝謀、國寶級演員張國立、甄子丹及惠英紅，當中張藝謀為帶領中國電影走向世界影壇作出了傑出貢獻，近年更是佳作不斷，如《滿江紅》、《懸崖之上》、《我和我的父輩》、《第二十條》等，他更是唯一一位奪得康城、威尼斯和柏林三大電影最高獎項的華人導演，並擔任過慶祝新中國成立70周年慶典、2008年北京奧運會開幕及閉幕式等重大活動的總導演，得獎絕對是實至名歸。惟由於行程關係，張導領獎後未有停步受訪，更在楊受成陪同下率先離場。
由世界華商投資基金會主辦的「第十八屆世界傑出華人獎」頒獎典禮昨日於香港會議展覽中心會議廳圓滿舉行。由世界華商投資基金會主辦的「第十八屆世界傑出華人獎」頒獎典禮昨日於香港會議展覽中心會議廳圓滿舉行。
由世界華商投資基金會主辦的「第十八屆世界傑出華人獎」頒獎典禮昨日於香港會議展覽中心會議廳圓滿舉行。
全國政協常委、香港貿易發展局主席林建岳（右）與旭日國際集團主席蔡志明（左）一同頒發獎項予國際巨星甄子丹。全國政協常委、香港貿易發展局主席林建岳（右）與旭日國際集團主席蔡志明（左）一同頒發獎項予國際巨星甄子丹。
全國政協常委、香港貿易發展局主席林建岳（右）與旭日國際集團主席蔡志明（左）一同頒發獎項予國際巨星甄子丹。
華昇診斷中心董事長胡定旭（右）和富衛集團主席馬時亨（左）向著名演員張國立頒發世界傑出華人獎。華昇診斷中心董事長胡定旭（右）和富衛集團主席馬時亨（左）向著名演員張國立頒發世界傑出華人獎。
華昇診斷中心董事長胡定旭（右）和富衛集團主席馬時亨（左）向著名演員張國立頒發世界傑出華人獎。
富衛集團主席馬時亨（左）和全國政協經濟委員會副主任容永褀（右）為影后惠英紅頒發世界傑出華人獎。富衛集團主席馬時亨（左）和全國政協經濟委員會副主任容永褀（右）為影后惠英紅頒發世界傑出華人獎。
富衛集團主席馬時亨（左）和全國政協經濟委員會副主任容永褀（右）為影后惠英紅頒發世界傑出華人獎。
得獎者全國人大代表、香港立法會議員林順潮（左起）、英皇集團主席楊受成、四洲集團創辦人兼主席戴德豐、全國政協常委及香港特區行政會議非官守議員高永文、原香港大學校務委員會主席梁智鴻與富衛集團主席馬時亨合影，共同見證榮耀時刻。得獎者全國人大代表、香港立法會議員林順潮（左起）、英皇集團主席楊受成、四洲集團創辦人兼主席戴德豐、全國政協常委及香港特區行政會議非官守議員高永文、原香港大學校務委員會主席梁智鴻與富衛集團主席馬時亨合影，共同見證榮耀時刻。
得獎者全國人大代表、香港立法會議員林順潮（左起）、英皇集團主席楊受成、四洲集團創辦人兼主席戴德豐、全國政協常委及香港特區行政會議非官守議員高永文、原香港大學校務委員會主席梁智鴻與富衛集團主席馬時亨合影，共同見證榮耀時刻。
英皇集團主席楊受成（左起）、北京奧運福娃之父韓美林、世界名導張藝謀、香港立法會議員林順潮與全國政協常委及香港特區行政會議非官守議員高永文一齊合影留念。英皇集團主席楊受成（左起）、北京奧運福娃之父韓美林、世界名導張藝謀、香港立法會議員林順潮與全國政協常委及香港特區行政會議非官守議員高永文一齊合影留念。
英皇集團主席楊受成（左起）、北京奧運福娃之父韓美林、世界名導張藝謀、香港立法會議員林順潮與全國政協常委及香港特區行政會議非官守議員高永文一齊合影留念。
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