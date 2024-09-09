頒獎禮前接喪母噩耗 妮歌缺席心碎封后 章子怡遭熱情影帝嚇窒

國際影壇盛事《第81屆威尼斯電影節》閉幕，當選影后的澳洲女星妮歌潔曼（Nicole Kidman），於頒獎禮前夕收到母親離世的噩耗，急急趕回家打點，未能親身領獎。法國男星Vincent Lindon稱帝，擔任評審的內地女星章子怡頒獎時，遭對方連環熱情「狙擊」，嚇得瞪眼吐舌！

為期11日的《威尼斯電影節》於香港時間昨日凌晨舉行盛大閉幕禮，妮歌潔曼憑講述公司女高層搭上年輕男下屬的電影《Babygirl》，撼贏Lady GaGa與安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）獲頒「最佳女主角」，可惜於頒獎禮前數小時，其84歲母親Janelle離世，故她未有出席頒獎禮，由荷蘭導演Halina Reijn代領並讀出其聲明，妮歌表示對母親離世感悲慟：「今天回到威尼斯不久，得悉我美麗、勇敢的母親Janelle Ann Kidman剛剛離世。我很震驚，我需要陪伴家人，但這個獎是為她而拿，她塑造了我、引導了我、成就了我，很感恩我可以透過Halina跟你們讀出她的名字，生命與藝術的碰撞令人心碎，而我的心已碎，我們愛大家。」

評審團主席、法國女星伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）在記者會上亦有提到妮歌，她說：「我希望向妮歌潔曼送上慰問，她今晚無法來臨，因為不可預料的情況要回家。我只想告訴她，我們很掛念她，亦很愛她。」

合照再受驚 「最佳男主角」方面，法國男星Vincent Lindon憑電影《The Quiet Son》揮低丹尼爾格力（Daniel Craig）、祖狄羅（Jude Law）等勁敵脫穎而出，登上影帝寶座，並由評審團成員章子怡負責頒獎。Vincent全程表現熱情，貼面禮變成肉緊真咀，見慣大場面的子怡亦不禁即時向後縮，分開後忍不住伸一伸脷。其後兩人並排合照，未知Vincent是否在子怡背後伸出「熱情之手」，令子怡再度「失控」，瞪一瞪眼露出驚訝表情，再眼睩睩望向一旁，但很快已換回「公式笑容」，EQ非常高。

雖然子怡做評審相當忙碌，但仍甫片記錄威尼斯之行，其工作團隊特別炮製了一頓中式麵餐，請內地歌手李斯丹妮一同進餐，子怡兒子還當上「迎賓」開門迎接，大家都非常開心。短片最後，子怡側耳聽兒子說要再添麵，場面溫馨。