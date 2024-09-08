「小Jennie」Ella清空社交網 MEOVV出道曲被踩 似山寨BLACK PINK

有「小Jennie」之稱的混血童模Ella Gross，近日組成新女團MEOVV進軍K-Pop界，可惜出師不利，出道曲公開後被批難聽，組合更被踩是山寨版BLACK PINK，令不少引頸以待的樂迷失望。

韓國著名製作人Teddy當年為紅極一時的組合Big Bang及BLACK PINK製作多曲Hit歌，而他成立音樂廠牌THE BLACK LABEL後，首度打造的女團MEOVV前日出道，事前獲睇好有望成為BLACK PINK接班人。新團由年僅15歲的Ella，與3名韓國成員Sooin、Narin、Gawon，以及日本成員田中杏奈（Anna）組成。童模出身的Ella因兒時撞樣BLACK PINK成員Jennie而有「小Jennie」之稱，經過6年特訓，她終於殺入K-Pop界。然而於個人社交網擁有421萬追隨者的她，被發現在出道後已刪除當中所有照片。

MEOVV前日公開出道歌《MEOW》MV，一日已突破600萬點擊，撼贏女團TWICE台灣成員周子瑜，同日公開Solo歌《Run Away》MV錄得的425萬點擊。不過，網民對MEOVV的出道作大表失望，指其造型及曲風刻意倒模BLACK PINK，欠缺個人風格，更有人勁彈該曲難聽，反應不似預期。除了Ella大受關注之外，Anna亦因撞樣子瑜而成功彈出，成為網民熱議對象，連帶她過往以模特兒身份為日本雜誌拍攝的寫真，亦在網上瘋傳。

子瑜處女碟大賣 而子瑜的個人處女碟成績不俗，首日大賣逾22萬張，登上當地Solo女歌手最高開售榜第7位。她特意上載火辣性感照回饋粉絲，又留言稱剛錄完音樂節目，感謝大家支持，又表示在之後的個人活動中，將呈現帥氣的舞台演出。

另外，Jennie前日透過工作室發聲明，指發現近日有人冒充其生父出版書籍，甚至聲稱書中紀錄了她的成長過程，包括練習生時期的點滴，目前已搜集相關證據，將採取法律行動，並直斥書中內容與藝人無關。