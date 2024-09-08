張鈞甯搭錯線 自爆下過海

台灣女星張鈞甯跟導演男友柯汶利的感情穩定，近日生日的張鈞甯在社交網晒出慶生照，合照中她跟男友貼到實，男友搭着她的肩膊，親密又自然。此外，她在社交平台進行生日直播跟粉絲聊天，有網民問她「有考慮下海嗎？」，在內地下海的意思是拍同志片，不明所以的她認真表示：「我剛從葡萄牙海邊回來，已經下過海了。」