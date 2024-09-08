9月8日(日)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月08日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
張鈞甯搭錯線 自爆下過海
台灣女星張鈞甯跟導演男友柯汶利的感情穩定，近日生日的張鈞甯在社交網晒出慶生照，合照中她跟男友貼到實，男友搭着她的肩膊，親密又自然。此外，她在社交平台進行生日直播跟粉絲聊天，有網民問她「有考慮下海嗎？」，在內地下海的意思是拍同志片，不明所以的她認真表示：「我剛從葡萄牙海邊回來，已經下過海了。」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240908-0908_00282_062/張鈞甯搭錯線-自爆下過海
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc