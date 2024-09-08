鄭欣宜傳加拿大生B 返港減磅蒲頭

歌手鄭欣宜於去年3月紅館個唱後，疑因抑鬱症復發絕迹幕前，連社交平台都停止更新，情況令人擔心，當時其經理人林珊珊回應︰「Joyce（欣宜洋名）的確係病咗，療傷之中。」雖然她去年11月曾短暫復工，為好友許廷鏗歌曲《一場同學》擔任MV女主角，以及為動畫做粵語配音工作，然而從去年3月至今，長達1年半的時間，她基本上沒有再公開露面。

外籍男友係經手人？ 今年初有網民於加拿大捕獲欣宜到母親沈殿霞的墳前拜祭，網上有消息傳欣宜神隱的原因是返加拿大秘密生B，更傳經手人是其外籍男友，有指BB出世後，他們一家三口經常毫無避忌地在當地出遊，幸福滿瀉。事隔7個月，前日有網民於香港某商場巧遇欣宜，並且分享與對方的合照。有網上消息指她今次返港是希望今年可以全面復出。

照片所見，久未露面的欣宜依舊以金髮示人，穿上黑色長裙配黃色外套，打扮鮮艷，影合照時更擺出摸着自己頭髮的招牌Pose，看來心情不俗。即使她以素顏示人，依然面容飽滿，氣色甚佳，皮膚白滑緊緻，還似乎瘦了一圈，即引來不少粉絲開心道：「好耐冇見欣宜」、「安好就好，大家好掛住好掛住你！」對於有傳欣宜秘密生B一事，其經理人林珊珊回覆表示：「笑話一則！」