岑麗香改造成功紮紮跳

藝人岑麗香近年轉型做改衫設計師，發揮DIY天賦。最近她買了新長靴，卻未想到如何配襯，於是決定自己改衫，將舊款牛仔褲廢物利用變成牛仔短裙，她表示：「將已經唔啱着嘅牛仔褲變成新Look！大家覺得點？掂唔掂？」她穿上改造後的迷你裙，在鏡頭前紮紮跳又晒V，少女味十足。