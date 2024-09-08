港姐晚裝混戰 盧凱怡「凸」圍而出 倪樂琳講大話？

本屆港姐競選如箭在弦，大會昨日發放佳麗的晚裝靚相。其中盧凱怡成功「凸」圍而出，憑豐滿上圍「登頂」，而大熱倪樂琳則被爆講大話，指她不是土生土長的香港人。

《2024香港小姐競選決賽》將於9月15日舉行，比賽已進入倒數階段，大會昨日公布15位佳麗的官方晚裝照，她們以15種不同色彩的晚裝裙登場，相當搶鏡。眾人擁有標準葫蘆身形，當中以盧凱怡身材最惹人羨慕。

現年22歲的盧凱怡擁有35吋半上圍，Cup數屬應屆港姐之冠，可以與上屆的「大騎樓」郭珮文比併，本身是國際標準舞者的她身高1米73，可謂「高人一等」。其最強Body早已成功俘虜了不少網民，大讚她有冠軍相，日前她出席活動時更獲現場觀眾票選為「現場我最喜愛佳麗」之一，事後她不忘於社交網「謝票」：「每個人都有自己的閃光點，每個人都有自己的特色和風格，希望我們15位每個人都可以被看見，因為大家都是寶藏女孩，我們決賽必定會給大家帶來驚喜的。」

做足心理準備 另外，有「城大李嘉欣」之稱的倪樂琳由參賽至今都被視為大熱。曾是女團MORII GIRLS成員的她早已習慣面對鏡頭，受訪時談吐得體，同樣甚有冠軍相。她受訪時曾明言已做足心理準備面對各種評價。而昨日有讀者爆料，矛頭直指向倪樂琳，不滿她對外聲稱自己於香港土生土長，但實質「幾歲先嚟香港」，質疑她是「大話港姐」云云。