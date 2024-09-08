谷愛凌雪地狂奔助隊友

滑雪女神谷愛凌近日於新西蘭出戰新賽季國際雪聯自由式滑雪世界盃U形場地資格賽，以95.50分佳績排名第一，輕鬆進級決賽。有不少粉絲到場支持，她親自上前答謝應援，並大方合照，表現親民。比賽期間發生事故，其隊友李芳慧突然失平衡，摔倒在雪地上不能動彈，谷愛凌即時跑上前關心隊友狀況，獲網友讚她十分熱心。