中娛星動：閃現上海 互相鼓勵 劉亦菲貴氣逼人 趙露思妝容出事

內地花旦劉亦菲和趙露思前日齊齊出席活動，品牌寵兒劉亦菲戴上過億珠寶現身，至於趙露思的飽滿水光肌妝容則引起整容熱議，搞到造型師和趙露思官方工作室急急跳出來澄清，工作室更揚言對造謠誹謗侵權的用戶追責。

劉亦菲和趙露思前日受邀到上海出席品牌活動，劉亦菲穿上低胸連身裙，露出白滑美肩，盡顯苗條身材，而胸前的縷空設計更是令人眼前一亮，搭配的紅色披肩更是霸氣十足，加上她戴着價值逾億元的珠寶現身，明顯相當得品牌歡心。至於趙露思則來個全黑Deep V大露背，勁騷白滑美肌，高貴優雅，與劉亦菲分庭抗禮。在活動上，大會介紹嘉賓時，劉亦菲和趙露思互相給對方鼓掌，這短短數秒的片段迅速在網上曝光，並引來粉絲留言：「優秀的人總是相互吸引。」

造型師挺身護航 除了衣着，趙露思當晚的妝容亦相當搶Fo，甚至上了熱搜，事關當晚她一臉韓式水光肌妝容，予人很濃重的網紅感，還跟韓團女星張元英撞樣，一班忠實粉絲直接甩鍋給造型師，認為趙露思不是整容，只是把妝容畫得太重，才給網友一種錯覺，就連明星造型師馬銳亦挺身而出，稱認識趙露思很多年，她就是長這個樣子。

此外，網上亦流傳原來當晚的妝容基本都是由趙露思自己化的，所以才出事，嚇到一批粉絲跪求趙露思以後不要自己動手，並要求她趕快請一個專業的專屬化妝師。而趙露思工作室眼見網上的整容話題不斷發酵，於昨日發聲澄清整容傳聞，並上載文件表示已對造謠誹謗侵權的用戶追責，成功獲得粉絲們支持。