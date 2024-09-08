娛圈單打：港女風光明媚 野男成陣佬味

大台「港女野人」載譽歸來再推《港女野人奇異記》，4位樣靚身材正嘅美女繼續攀山涉水，仲要三點式浸溫泉展現最強Body，難怪聲音導航嘅吳浩康都噴晒鼻血講句「係時候要睇番啲賞心樂事嘅風光明媚，多謝導演」。

至於同期另一套《我推的野男LIVE！》就略嫌遜色，畢竟Netflix《體能之巔：百人大挑戰》珠玉在前，論製作固然冇得比，最弊係論創意連獎門人都不如，加上一班土炮野男成陣佬味，淨係識得「震波」，不禁令人懷疑係咪「春江水暖鴨先知」，一早聞到大型連鎖健身中心有陣𤓓味，於是搏晒老命瞓身轉跑道入娛樂圈。

最騎呢嘅係，「中一生」支嚳儀據講要登台請假，大台咁多坐冷板櫈嘅過氣港姐唔搵，係都要搵嚟ViuTV陳欣妍（Shirley）做替工，啱啱遇着剛剛，ViuTV同時段播嘅《反起跑線聯盟2》又見到佢，勁如羅樂林試過喺一日內在劇集連死5次，但斷估佢冇試過「翡翠」同「麗的」同時段死啩，Shirley呢次真係名留電視史喎。

總而言之，最近兩個台啲節目都係乏善可陳，反觀台灣創作人有誠意得多，最近一套台劇《都市懼集》成為熱話，每集短短幾分鐘，呈現「沒有鬼的恐怖故事」小故事，其中一集由大帥哥林柏宏主演，成齣一個街角拍晒，但效果異常細思極恐，林柏宏嘅詭異笑容，聽講好多台妹睇完「卡陰」，爭住想畀佢「推」。

不過呢類劇香港或者未必有市場，你睇尖沙咀鬧市百年古蹟商場十室九空，人影冇隻，可謂現實比影集更「都市懼集」。