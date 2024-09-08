夠謙虛贏讚賞 郭柏妍被彈冇好感 高EQ親回：努力！

近年備受無綫力捧的小花郭柏妍與小生羅天宇近日在鬧市拍外景，雖被內地網民野生捕獲並分享至社交網，但該網民卻不知兩人是誰，亦有人狠批對郭柏妍無好感，怎料本尊親自落場回覆，更憑高情商回應扭轉負評。

藝人郭柏妍與羅天宇近日在中環街頭拍攝無綫劇集《金式森林》，郭柏妍身穿粉紅色套裝，羅天宇則以全黑打扮現身，兩人在大牌檔撐枱腳，現場吸引不少途人圍觀。有內地網民將相關照片上載至社交網，並寫道：「偶遇拍電視劇，誰知道這兩個人是誰呀，第一次獨自在香港City Walk就遇到新人明星。」不少網民紛紛留言解答，卻有人表示：「對郭柏妍沒甚麼好感，不知道為甚麼那麼捧她。」沒想到，郭柏妍竟親自回應表示：「努力努力努力」，回答正面又謙虛，贏盡網民歡心，紛紛留言為她打氣：「加油加油加油，我喜歡你情商高」、「靚女容易被點評，用行動證明自己」、「我發現了TVB只要有個年輕漂亮身材好的，就有大批黑通稿追着黑」。

被誤當新人 郭柏妍除了回應負評之外，亦禮貌地以「你好」與上傳野生捕獲照片的「樓主」打招呼，不少網民對偶遇明星大表羨慕，稱讚郭柏妍靚女，還有人表示羅天宇真人比上鏡更靚仔，對此，「樓主」笑言：「感覺現場比他在網上帥多了，巨巨巨帥。開始我還以為哪個韓國明星來着。」

此外，有網民將重點放在「樓主」貼文中的「新人」兩字，笑言郭柏妍和羅天宇都不算新人了，「樓主」則解釋：「我問工作人員他們很有名嘛，她說新人哈哈哈哈哈」。