黃牛蠢蠢欲動 阿信出手搶飛 周杰倫撼贏蔡依林 響大巨蛋頭炮

台灣天王周杰倫相隔7年再在台北舉行個唱，更撼贏樂隊五月天、蔡依林及張惠妹等分量歌手，率先於今年12月假台北大巨蛋開騷，成為該場館舉行演唱會的第一人，輸家五月天主音阿信更留言準備搶門票，有黃牛黨更睇準時機欲掠一筆，開Po接單賣飛，認真猖狂！

花了11年才完工的台北大巨蛋，於去年10月正式落成，一眾港、台歌手均虎視眈眈，欲入紙申請成為在大巨蛋舉行演唱會的第一人，樂隊五月天、天王周杰倫、天后蔡依林（Jolin）及張惠妹等，均曾表示想搶先攻蛋，惟一直未知花落誰家。

正當全城競猜誰是於大巨蛋開騷的首位歌手之際，近日終於揭盅，乃剛完成內地400場巡唱的周杰倫！其所屬音樂公司於前日公布喜訊，透露周杰倫將於12月初假台北大巨蛋舉行演唱會，除了成為大巨蛋開騷第一人，更是他時隔7年再於台北開騷，指目前演出團隊也因應這個全新場地積極準備中，期待給觀眾帶來全新感受和體驗，不過演出期間及相關售票資訊，將擇日再官宣。

周杰倫亦難掩興奮之情，先後在社交網連發兩個貼文，先是故作神秘表示：「把舊歌聽起來。」至官宣後再在深夜時分開Po：「大巨蛋聽說了嗎？」結果不到半天已吸引逾11萬人按讚。消息曝光後，大批粉絲亦湧到周杰倫粉絲專頁留言：「不愧是你哥，甚麼都要第1」、「可以連續開一個月嗎？票一定很難搶啦」、「周董請多開幾場，有2,300萬人要搶」、「拜託一定要開實名制，讓真粉絲進去聽吧」、「大家不要買票！因為我要！」有剛流產的女粉絲亦揚言想去朝聖。而黃牛黨方面也蠢蠢欲動，已於各大社交平台Po文接單賣飛，不過有粉絲認為官方暫未公布開騷日子及價錢，擔心不法之徒趁機呃錢，故呼籲粉絲們要三思，不要上當被騙。

粉絲期待「周五合體」 除了粉絲及黃牛黨準備搶飛，連被指有份爭攻大巨蛋的五月天主音阿信也加入戰團，於周杰倫社交網留言：「我也要搶票了。」周杰倫即神回對方：「你可以直接走進來，然後說我要上台。」實行曲線邀阿信任表演嘉賓，粉絲們亦頗為期待屆時「周五合體」。有指繼周杰倫後，張惠妹將會是第2位於大巨蛋舉行演唱會的歌手，初步估計開4場。

至於早前完成內地巡唱的Jolin，近日現身上海機場，頭戴帽子及口罩的她以素顏示人，適逢本月15日是她的生日，現場有大批粉絲等候，一見偶像出現紛紛上前送上生日卡，有粉絲更晒出為Jolin送上賀卡時對視的畫面，興奮表示：「面對面提前祝蔡依林生日快樂成就達成。」而Jolin在上海來去匆匆，前日已返回台灣，當日亦有不少粉絲一早到場送機，她以性感造型現身，斜膊上衣搭配長褲，大騷香肩之餘，貼身設計更讓其豐滿上圍一覽無遺。