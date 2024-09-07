中文台節目表 翡翠台

9:00 森林探秘及Gi味俱全

10:00 科學一眼看清

10:30 古城百景

11:00 嫁到這世界邊端3及宣傳易

12:00 香港原味道

12:30 周六聊Teen谷

1:00 午間新聞

1:15 警聲百二秒Ⅱ及猜猜我是誰

1:20 教煮爭霸

1:55 大整蠱（PG）

2:55 食得好健康及伙伴同行助更生

3:25 地球大神秘及勁歌推介

4:00 多啦A夢

4:30 Hands Up

5:00 新幹線戰士改變世界

5:30 櫻桃小丸子

6:00 顛簸貨運路

6:30 六點半新聞報道

6:55 天氣報告及新聞透視

7:30 伙伴同行助更生

7:35 東張西望

8:00 相約澳門「京」豔之旅

9:00 追龍Ⅱ：賊王（PG）

11:00 勁歌金榜

11:15 晚間新聞及天氣報告

11:30 財經透視

12:00 當四葉草碰上劍尖時

1:00 宣傳易

1:05 東張西望

(所有節目以電視台之最後公布為準)

(PG) 宜家長陪同下觀看

(M) 只適合成年人看

(S) 中文字幕

