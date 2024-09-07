「19禁」古裝劇狂吸負評 池昌旭被宮女含冰舔身 劇迷批惡心

韓國男神池昌旭在「19禁」古裝新劇中，除了滿臉鬍鬚的造型毀男神形象之外，劇中扮演國王的他，上演半裸療傷場面時，被宮女口含冰塊舔身降溫，遭劇迷狠批太惡心！

池昌旭與女星全鍾瑞及鄭柔美合作的新劇《于氏王后》，上月底在串流平台上架後，狂吸負評。劇中飾演高句麗國王的池昌旭，一反昔日的男神形象，以滿臉鬍鬚的粗獷Look示人。他與扮演大侍女的鄭柔美上演近2分鐘的火辣床戲，女方更為藝術犧牲，半裸露點演出。

而池昌旭出戰後，被刺傷腹部並接受治療，由宮女用口含着冰塊替他降溫，再用火燒過的鐵棒按在其傷口止血。半裸的他被蒙眼宮女含冰舔身降溫，遭劇迷炮轟畫面十分惡心，亦令人感不安。至於飾演王子的男星李洙赫亦有近1分鐘的激烈床戲。

裸露場面捱轟 劇集播出後，不少網民直斥劇情毫不吸引，當中破格的療傷情節、「19禁」床戲及女星裸露場面更是零需要，只為博人眼球，故紛紛在網上給予劇集差評，又表示不明白為何幾位演員要接拍這部爛劇。

另外，池昌旭上月現身戲院宣傳韓片《左輪手槍》，期間他走下台為影迷簽名後，忘記將簽名簿歸還給粉絲，事務所前日發出尋人啟事，表示希望找到該名粉絲物歸原主，並向對方道歉。