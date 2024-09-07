娛樂

小S對號入座 爆林志玲有機心

台灣名模林志玲與小S（徐熙娣）關係友好，近日有爆料者在小S的節目上指有一名模特兒好友頗有機心，當時小S驚呼：「天啊！一定是林志玲。」令全場笑翻，又表示自己知道對方很多秘密，甚至模仿林志玲語氣說道：「小S，我真的很喜歡把人支開，因為我真的想要賺這個錢。」不過當事人隨即否認談論對象是林志玲。
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