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Day揸車唔收油 嚇親隊友
由女團COLLAR成員Day（許軼）與Candy（王家晴）主持的節目《自訂台灣軼晴》正在播出，兩人一齊試玩高卡車賽車，期間Day多次跣胎剷上草地。結束體驗後，兩人更大膽提議開拍女版《頭文字D》，Day笑言車手從不用「收油」，Candy直指她是危險駕駛者，強烈建議對方不要去考車牌，十分爆笑。
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