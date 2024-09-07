金晨化身人魚公主 水中慶生

內地女星金晨前日生日，在社交網上載一條於水底化身美人魚的視頻向網民派福利。只見她穿上比堅尼搭配美人魚尾巴，在水中暢泳，婀娜多姿，獲網民大讚是「人魚公主」。然而，近日她亮相品牌活動時，卻被指跟內地小花章若楠撞樣，再陷整容風波。