「中2生」鄭梓浩被舊愛爆偷食 孫耀威妹妹捲風波

曾參加《中年好聲音2》的前歌手鄭梓浩近日被爆桃色新聞，其前圈外女友Grace挺身指控他是渣男，一直由女方供養，但竟然收埋「佛山小三」及「人妻圈中人小四」，更直言鄭梓浩與小四乃約炮關係，還曾玩裸聊。

昨日再有消息爆出「人妻圈中人小四」的身份，孫耀威妹妹孫美賢更捲入是非之中，Grace指有人與鄭梓浩曾玩裸聊，女方還租酒店幽會，及後索性出錢租屋包養鄭梓浩。Grace自稱持有兩人約炮的訊息及聯名租約，又指鄭梓浩曾在自己面前點評對方無法滿足他，還透露女方曾在斬纜後，向鄭梓浩和自己追討10萬元分手費，甚至找來收數公司及律師到其家中追數。愈爆愈起勁的Grace，更力斥該「小四」除了搭上鄭梓浩之外，還與「中2生」沈宗賢及朱博文交往甚密。

孫美賢急刪貼文 而孫美賢去年由瑞士返港參加《中年2》，育有兩子的她透露自己從事金融業，平日不時於社交平台分享哥哥孫耀威直播唱歌的片段。不過，孫美賢分享的「中2生」合照中，卻從未上載過與鄭梓浩的單獨合照，而「小四」醜聞爆出後，孫美賢即急刪社交平台的貼文，令此事更添謎團。至於當事人鄭梓浩，就親自在粉絲群組表示自己非舊愛Grace口中的渣男，並列出5點逐項澄清，當中有關「小三」提供的性服務，鄭梓浩斷言根本沒有這個人出現，令事情更加撲朔迷離。