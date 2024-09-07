中娛星動：投資移民計掂數 范冰冰獲香港身份 月租65萬住豪宅

Keep Fit有道的冰冰教整排毒飲品。

內地女星范冰冰有傳最近成功以投資移民方式，正式成為「新香港人」，更以每月約65萬元租住山頂白加道面積逾5,000方呎的超級豪宅，又指其身家豐厚，吸金力驚人。

范冰冰於2018年捲入逃稅風波，被內地全面封殺，演藝事業一度跌入谷底，不過她積極發展不同事業，經營美妝生意之餘又開拓海外市場，曾與荷里活動作巨星里安納遜開戲，又經常飛歐洲穿梭各大影展和時裝騷，力保曝光率。最近更獲開綠燈成功登上內地雜誌封面，似乎重返內娛漸見曙光。

而范冰冰最近頻頻現身香港，出席大型晚宴、慈善騷等，有消息指她早於10年前已有意以投資移民方式來港定居，不過直至近年才正式取得「新香港人」身份。又指她未取得香港身份證時，已有意於香港置業，幸好她一直未有出手，不然近年樓價持續下滑，恐怕亦難逃損手命運。

冰冰被爆現時每月以約65萬港元租住位於山頂白加道、面積逾5,000方呎的超級豪宅，屬傳統豪宅地段，私隱度極高，與不少高官和富商為鄰。其家居內部以5房4套戶間隔，另設近千方呎花園及逾千呎平台，飽覽180度一望無際的維港靚景，視覺效果相當震撼。

分享保養心得 而活躍於社交網的冰冰，近日就分享製作排毒飲料的過程，表示已實行了兩天，效果尚算不錯，席間她談及自己乾旱的長髮，透露去年拍攝電影《綠夜》期間不停燙頭髮，有意稍後修剪一下，以補回頭髮的營養，之後她又分享護膚心得，不忘宣傳自家品牌。