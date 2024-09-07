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龍門陣
江嘉敏嘴扁扁 同姚焯菲撞樣
江嘉敏（右）與姚焯菲，撞樣分不清。
無綫小花江嘉敏近日夥拍郭晉安、陳曉華、羅子溢、何依婷等為新劇《金式森林》開工，並於日前上載了一張開劇時的自拍照，相中的她嘴扁扁，相當可愛，在濾鏡的加持下還有減齡之效，看上去甚至撞樣「聲夢小花」姚焯菲！
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