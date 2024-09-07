男女主角鬥闊佬 黎耀祥豪請煞科宴 龔嘉欣派餅無上限

藝人黎耀祥「萬歲」豪請劇組台前幕後吃煞科宴，更被爆不設人數上限，相當闊佬。至於龔嘉欣亦有樣學樣，無上限「派餅」，即獲大家祝賀。

視帝黎耀祥、龔嘉欣、孔德賢、丁子朗及倪嘉雯日前完成無綫新劇《香港探秘地圖》拍攝，向來慷慨的黎耀祥即宴請台前幕後吃煞科飯，現場相當熱鬧，氣氛甚佳。期間黎耀祥更滿場飛敬酒，他向現場同事謂：「希望大家玩得開心啲，當自己人食餐飯得㗎嘞！」而嘉欣就踢爆道：「我未聽過食收工飯係不設人數上限，呢個係祥哥定出嚟嘅！」黎耀祥表示因為拍此劇正值大熱天時，手足都很辛苦，期望能慰勞大家。之後二人接受無綫娛樂新聞台訪問，期間主持許文軒指嘉欣「派餅」，黎耀祥即謂：「咦！咁快呀！恭喜你喎！」嘉欣急忙解釋：「係月餅！我都想送少少心意畀大家，又就嚟中秋，都係不設上限，唔夠大家就嚟問我攞月餅券！」

孖陳山聰悉尼歎咖啡 此外，孔德賢與倪嘉雯接受訪問時，德賢大爆對方劇本寫滿字，嘉雯即時對他又打又推，叫他不要再講，場面搞笑，德賢謂：「佢啲字仲多過劇本本身，祥哥都問佢咩嚟？係咪說明書？」被讚勤力做功課的嘉雯就表示首次多戲份，相當緊張，又坦言：「如果冇咗本嘢，我會好驚恐，唔知點好㗎嘞！」

而嘉欣現時已飛到澳洲悉尼，與視帝陳山聰齊齊出席活動，嘉欣大讚當地天氣很舒服，山聰更有時間外出跑步，享受一下，雙方昨午更齊齊出去歎咖啡呢！