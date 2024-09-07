直播受訪玩到斷線 姜濤激罕公開家居

MIRROR人氣王姜濤昨日受颱風影響，原定到電台宣傳新歌，最終改為在家直播受訪。為呵番撲空的「姜糖」，他激罕拍攝家中亂象，又攬住公仔賣萌，冧招盡出。

早前拍劇忙到天昏地暗的姜濤，原定昨日「出關」到電台宣傳新歌《Every Single Time》，但受颱風襲港影響，改為在家做直播訪問，「姜糖」（Fans暱稱）見不到真人，即湧到網上見偶像，高峰期有8,800人在線。姜濤為氹Fans出盡法寶，除攬住「阿尷」公仔賣萌，又激罕公開家居，快拍客廳狀況派福利，見梳化放滿衣服，十分凌亂，他笑說：「對男仔屋企唔好太多要求。」

最搞笑是姜濤貪玩不停玩Filter變臉，被Fans指似「大眼張敬軒」，期間他疑因按錯掣斷線，DJ慌忙解圍，重新連線後卻出現「疊聲」問題，他不禁自嘲：「我是白癡！」他表示無法到電台感可惜，但好處是在家中很放鬆。

默認舒淇探班 新歌MV在台灣拍攝，並邀得馮德倫執導，兩人本身友好，對方會邀他打籃球，姜濤笑言覺得打波的都是好人。而拍攝當日爆出有神秘女神出現，有指是舒淇，姜濤默認：「佢好低調戴住帽及口罩，所以冇發現到，直至拍Dance Version前先知，大家都特別畀多啲力，踏步拍手都特別大力。」對於找來COLLAR成員Day參與演唱，姜濤表示是他要求有女聲，覺得Day是他想要的聲線。忙完拍劇，他正準備排練團歌、拍團歌MV及小組歌，亦希望出國語歌及專輯。