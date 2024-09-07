獨家訪問：高海寧奪「女配」 連環攞彩 佘詩曼砌低趙露思 膺亞洲視后

無綫劇集《新聞女王》第二輯快將開拍，前晚劇中主角佘詩曼、高海寧於「亞洲影視內容大獎」頒獎典禮上分別勇奪「視后」及「女配角」金獎，而張曦雯亦獲「女配角」銅獎。高海寧以「大紅」姿態現身兼代阿佘領獎，連奪「兩彩」的她坦言會繼續努力，衝擊視后。

藝人佘詩曼、高海寧（高Ling）及張曦雯（Kelly）前晚在台灣舉行的2024年「亞洲影視內容大獎」頒獎典禮中，揮抵13個亞洲國家地區的勁敵，分別奪得最佳亞洲製作電視節目「劇集女主角」金獎、「劇集女配角」金獎及銅獎。今次提名來自亞洲13個國家地區，共140多個節目，獲獎者來自台灣、泰國、日本、韓國、蒙古、馬來西亞、新加坡、印尼等地，挑選亞洲Top「視帝」、「視后」，憑着《新聞女王》「Man姐」一角精湛演技狂掃多個頒獎禮的阿佘，再次證明實力非凡。今次阿佘獲得國際大獎肯定，同時更撼贏內地流量小花、憑《後浪》奪銀獎的趙露思，絕對是實至名歸。

前晚頒獎禮，阿佘因有工作在身，未能親身到場領獎，並由高海寧上台代領。事後阿佘於社交網留言道謝：「我非常高興和榮幸能獲得2024年亞洲內容大獎最佳女主角，謝謝ContentAsia。因行程緊湊未能出席，真是可惜。而且大大大大大恭喜我的甜心高海寧獲得最佳女配角！非常值得，讓我們期待第二季。」而她接受訪問時說：「好開心同高Ling再一次得獎，而最最驚喜就係除咗香港同內地嘅觀眾，其他地方嘅觀眾都鍾意《新聞女王》同Man姐呢個角色。」問到何時開拍第二輯時，她說：「我同大家一樣好期待等睇劇本，監製預計明年初開拍。」她又指最近忙着商演及綜藝節目。

至於奪得「女配角」金獎的高Ling以一襲大紅色禮服示人，展現性感腰線，艷壓全場；完場後她與同事打邊爐慶祝，前晚她接受本報獨家訪問時仍非常興奮：「好開心呀！又憑『許詩晴』呢個角色攞多咗個獎，今次嘅對手係亞洲地區嘅劇集，好開心得到呢個認可，我會繼續努力。」說到她幫阿佘領獎，攞多個彩時，她笑說：「好戥佢開心！我幫佢攞獎仲開心過自己上台攞獎，所以都feel到當初我攞獎時佢都好開心嗰種心情，希望我哋喺《新聞女王2》入面有更加好嘅表現。（下次攞埋視后？）我會努力㗎！」

張曦雯新劇玩一后三王 而Kelly現正忙兩劇拍攝，故未能赴會領獎，今次她憑劇集《破毒強人》奪得「女配角」銅獎，受訪時開心表示：「好開心！雖然出席唔到盛會，但得到呢個獎真係好大鼓勵，因為係同成個亞洲嘅電視作品比賽，其他對手都好強，希望下次再有機會攞獎，我就可以出席。」現於澳門拍攝電視電影《尋夢琴澳》的Kelly，透露劇中飾演一名建築師，雖然是女強人，但亦追求愛情，她大爆：「劇中我同3位男主角馬國明、陳展鵬及譚俊彥都有關係，都係我嘅對象，如果想睇我喺90分鐘入面點樣同3位男主角有感情線，就要留意呢套電視電影喇！」她現時同時兼拍新劇《特勤女團》，又要排舞及練唱歌，坦言相當充實。