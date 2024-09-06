輸影評 贏話題 GaGa首拖未婚夫當眾放閃 隔網咀嘴

影壇盛事《第81屆威尼斯電影節》接近尾聲繼續星光熠熠，入圍今屆「主競賽單元」的荷里活電影《小丑：雙瘋》（Joker : Folie à Deux）於香港時間昨日凌晨在當地舉行全球首映禮。片中兩大巨星百變天后Lady GaGa及奧斯卡金像影帝華堅馮力士（Joaquin Phoenix）一同現身，其中戴上古怪頭飾的GaGa，破天荒與未婚夫Michael Polansky拍拖出席，首度以情侶姿態亮相公開場合。

GaGa與未婚夫乘坐水上的士抵達會場，GaGa上岸後即時戴上頭飾。身穿黑色吊帶Deep V長裙的她，在紅地氈上大晒巨型訂婚鑽戒「放閃」，雖然隔住頭飾的網紗，但亦有親吻愛郎。再度飾演「小丑」的華堅則沒有帶同影星妻子朗妮瑪娜（Rooney Mara）現身，而是與演員胞姊Rain Phoenix結伴出席。由於「天后駕到」，現場大批粉絲為了佔有利位置「觀星」，早於前一晚抵達會場通宵等候。除了《小》片演員外，擔任「主競賽」評審的章子怡亦以性感開胸打扮現身，令人眼前一亮！電影放映完畢後，雖然獲觀眾站立拍掌長達11分鐘，但整體口碑一般，在「爛蕃茄」（Rotten Tomatoes）影評網的平均好評度僅得59%，屬不合格。有影評人批評影片未有用盡GaGa，白白浪費了她。

華堅片場開金口唱Live 華堅與GaGa同日亦出席記者會，當中華堅原本會參演導演Todd Haynes的同志愛情片，但開拍前5日決定辭演，最終令影片開拍不成，他在記者會上首度回應事件：「如果我說出原因（辭演），我只係從自己角度分享自己嘅意見，而片中其他創作人唔喺度，因而無法分享佢哋所想，我覺得咁做係唔啱嘅，所以唔會多講，謝謝。」雖然不願談論辭演一事，但談到《小》片就滔滔不絕，自爆拍攝期間與GaGa要現場唱歌：「Stefani（Lady GaGa）拍攝初期同我講要唱現場，我即時拒絕。之後我哋都照做，而拍每一個Take都唱同一曲嘅不同版本，所以感到好刺激同興奮。」