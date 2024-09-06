暢所欲玄：真命天子

真命天子是何人？這是女性最喜歡的問題。人生在世，哪個是真命天子？用甚麼標準來界定真命天子的特性？是結婚的那個？是同居的那個？是最喜歡的那個？是初戀的那個？還是最多人羨慕的那個？

真命天子是哪個？每個人都有自己的標準，而且世界繽紛璀璨，不論男女，都有不同的喜好生活。時代背景、年歲心態、戀愛次數與長短，都影響着每個人的標準，用八字來論述哪個男性為真命天子，難。

現代婚姻和早幾代人的婚姻比較，已經有翻天覆地的變化，用真命天子來問命中姻緣，已經不適合了。活在當下，不論過去的姻緣如何如何，已成歷史。應問當下之姻緣如何？有甚麼特徵？何時何地？女命以官殺為夫星，命中官殺與當下流年大運關係。

流年大運是官殺，多在工作職場遇上姻緣的機會大。流年大運是財星，姻緣多在富裕一些之男性圈子。流年大運為食神傷官，姻緣則在放假娛樂之時認識之人。流年大運為比劫，姻緣多在消費或已認識朋友為主。流年大運是印星，則以長輩介紹，或學習過程結下的緣分。用命運中的特質來預備新姻親，更為實際。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅