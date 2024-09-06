歌手陳逸璇日前網晒在酒店露天泳池戲水，遠望無敵維港海景，其鮮綠色比堅尼更加吸引，她表示要捕捉暴風雨前最後一線陽光。對於她回眸一笑對着鏡頭招手，笑容特別甜，充滿男友視角，她笑言其實是工作人員替她拍攝：「影完相轉身攞番個電話，但唔知點解個個都覺得係男友視角，好搞笑。」