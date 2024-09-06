閉關錄音似精神分裂 Ian掉結他拆場

男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）今年情歌作品第4章節《鑿》被指是最虐心的一曲，為了唱出歌曲中的複雜情緒，他特別飛到台灣閉關錄音，他表示：「呢首歌錄起上嚟，發現《以孤獨命名》仲難唱。因為首歌好多情緒，好似精神分裂咁，所以我想畀自己一個好陌生嘅環境，試吓幾日唔同人講嘢，然後先去錄其中一節歌詞，睇吓情感係咪可以貼近想要嘅感覺，所以就揀咗去台灣，因為喺香港唔可以唔同人講嘢，醞釀嘅情緒會冇咁淋漓盡致。」

拍MV晒演技

MV方面，Ian延續《以》MV故事發展，當中的現實世界不斷劃火柴，他很快就完全進入角色狀態，例如其中一幕他要拿起結他破壞場景，他二話不說就猛力揮動結他，粉碎現場每個角落，過程中更扭傷腳踝！另一幕，Ian需要劃出劇情中的最後一根火柴，但因為他一直是靠劃火柴才見到女主角，所以導演要他表達那份想見但又害怕以後不能再見的心情，沒想到Ian二話不說便投入了角色，抽搐流淚，虐心的演技到位。