9月6日(五)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月06日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
何雁詩海上激戰老公
何雁詩玩滑浪時有板有眼。
歌手何雁詩精通多項運動，成為人母後身材依然弗到漏，早前她與老公鄭俊弘帶同兒子到泰國旅遊，與陽光玩遊戲。
何雁詩前日在社交網晒出旅遊照片和短片分享喜悅，片中可見夫妻二人於海上玩滑浪競賽，大放閃光彈，惹人羨慕，她留言：「海灘海浪，很高興回到衝浪板上！」網友大讚她樣靚身材正之餘，還非常有運動天分。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240906-0906_00282_054/何雁詩海上激戰老公
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc