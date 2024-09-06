歌手何雁詩精通多項運動，成為人母後身材依然弗到漏，早前她與老公鄭俊弘帶同兒子到泰國旅遊，與陽光玩遊戲。

何雁詩前日在社交網晒出旅遊照片和短片分享喜悅，片中可見夫妻二人於海上玩滑浪競賽，大放閃光彈，惹人羨慕，她留言：「海灘海浪，很高興回到衝浪板上！」網友大讚她樣靚身材正之餘，還非常有運動天分。