娛樂

何雁詩海上激戰老公

何雁詩玩滑浪時有板有眼。 何雁詩玩滑浪時有板有眼。
何雁詩玩滑浪時有板有眼。
歌手何雁詩精通多項運動，成為人母後身材依然弗到漏，早前她與老公鄭俊弘帶同兒子到泰國旅遊，與陽光玩遊戲。
何雁詩前日在社交網晒出旅遊照片和短片分享喜悅，片中可見夫妻二人於海上玩滑浪競賽，大放閃光彈，惹人羨慕，她留言：「海灘海浪，很高興回到衝浪板上！」網友大讚她樣靚身材正之餘，還非常有運動天分。
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