野外定向玩謝廖慧儀 何泳芍霸頭位浸溫泉

港姐出身的陳若思、廖慧儀、胡美貽及何泳芍在新節目攀山涉水，並大解放浸溫泉，狂派福利冧觀眾！不過旅程的確辛苦，事關4位美女要落手落腳划足兩日一夜艇，連「職安真漢子」吳浩康睇完都忍不住說︰「辛苦過我哋做地盤！」

無綫藝人陳若思（Amber）、廖慧儀（Jessica）、胡美貽（Nicole）及何泳芍（Honey），繼上一輯《港女野人》後，再接再厲在TVB Plus真人騷《港女野人奇異記》放下身段，攀山涉水。今次她們到達毛利人小鎮Taupo，當地最有名的是湖泊及數量多如便利店的天然溫泉，製作組要4人靠手上的地圖「尋找他鄉的溫泉」，愈早到就能愈早享受戶外溫泉。實力最強的Honey使出「問路」秘技，加上野性直覺，成為最先享受溫泉的成員，更毫不吝嗇地以三點式展示弗爆Body。

辛苦過做地盤 Jessica同樣嘗試問路，但竟然愈行愈遠，她自嘲︰「盡咗力喇，都話我路癡嚟啦！」Nicole亦有相同遭遇，距離溫泉不足400米的她竟然無視地圖指示，往相反方向行走！而最離奇的是Amber，她由市區步入叢林，四周環境恍如誤入結界。經過約45分鐘，攝製隊迫於無奈下「通水」，她才得以完成任務，換上泳衣與3位姊妹浸溫泉。

新一集她們將踏上水上旅程，連負責聲音導航的吳浩康也忍不住說︰「呢個划艇活動要划足兩日一夜、57公里，真係辛苦過我哋做地盤！」