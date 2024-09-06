Baby晒腿重返19歲 被插介入黃曉明婚姻 葉珂澄清非小三

內地頂流男星黃曉明與網紅女友葉珂打得火熱，對於被指做第三者，葉珂再次澄清，並表示已起訴23位造謠的網民。至於曉明的前妻楊穎（Angelababy）近日在香港街頭開工被捕獲，露腿上陣，少女味爆燈！

黃曉明近年開設演藝公司，除了投資電影外，最近又開拍劇集《慕胥辭》，請來迪麗熱巴與內地小鮮肉陳飛宇主演。曉明亦將參與新劇拍攝，雖然工作忙碌，但不忘抽時間拍拖。上月他就被拍得與新歡葉珂約會，雖然雙方緋聞傳了兩年，但至今仍未正式認愛。

有網民指曉明與前妻Baby於2022年1月正式宣布離婚，同年5月便傳出戀上葉珂，葉珂因而被指是第三者，雖然她已發聲明澄清，但網民仍不斷以相關留言攻擊她。

怒告網民造謠 日前葉珂開直播，期間再有網民留言：「之前別人有家庭，你怎麼還插足？」葉珂即時否認，並特別強調到目前為止，已經起訴了23個造謠的網民：「這個事情已經說過很多遍了，現在起訴了23個造謠的網友，你們換角度想，如果你們是我，你們敢去做這個人的小三嗎？不談這個戀愛，這輩子也挺快活的，我為甚麼要去破壞別人家庭？」再次否認自己是第三者。

至於Baby懶理前夫的戀情，轉戰內地發展多年的她最近頻頻現身香港，日前就在街頭拍攝，以性感小背心及短裙大騷好身材，少女味十足。她的甜美模樣似足初出道、19歲時的𡃁模時期造型，再次迷暈一眾網民，紛紛激讚她凍齡有術！